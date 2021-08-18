В Казани вновь зарегистрировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз на этой неделе зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №5, расположенный по ул. Татарстан, 72, зафиксировал формальдегид на уровне 0,071 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества составляет 0,05 мг/куб. метр.

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ПНЗ №6 на ул. Степана Халтурина, 10 зафиксировал превышение допустимой концентрации формальдегида на 0,007 мг/куб. метр — 0,057 мг/куб. метр.

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Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 17 августа по 07.00 18 августа.

Напомним, с 13.00 16 августа по 07.00 17 августа в Казани два поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Также вновь оказался повышен уровень формальдегида.



Татьяна Демина