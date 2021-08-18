Ламса: «6 пропущенных шайб — неприятная ситуация, но зато мы забросили 4 такой команде, как «Металлург»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал стартовый поединок на Кубке чемпионов в Казани. Он объяснил причины поражения, но также отметил и плюсы.

— Первая игра для нас на турнире, и в первую очередь хочу отметить наших молодых игроков, они передавали очень много энергии, и я этим очень доволен. Они помогали и впереди, и в защите.

Да, конечно, пропускать шесть голов — ситуация неприятная. Это является следствием индивидуальных ошибок. Но с другой стороны, можно отметить позитив в том, что мы забросили четыре шайбы такой команде, как «Металлург». Что касается удалений, то мы сегодня действительно немного не успевали — игроки «Металлурга» достаточно мастеровиты.

Также финский специалист прокомментировал подписание 35-летнего Николая Кулемина. Он отметил опыт нападающего и заявил, что именно такого игрока не хватало «Салавату» в раздевалке.

— Это опытный игрок, и нам как раз таки в раздевалку был необходим такой опытный и хороший игрок. Я очень рад его приходу в команду. Он уже тренируется и, возможно, сыграет в ближайших матчах.

Финские легионеры? Мы очень хотим, чтоб финны сыграли уже на этой неделе, но мы и понимаем все риски, и до турнира остается совсем немного. Будем смотреть по ситуации. Тихонов набирает кондиции и к началу чемпионата должен выйти на лед, — пообещал Ламса.

Следующий матч в рамках Кубка чемпионов команда проведет завтра, 19 августа, с петербургским СКА.