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МВД по РТ проводит проверку видео с оскорблениями мусульманок в Казани

12:31, 18.08.2021 3
МВД по РТ проводит проверку видео с оскорблениями мусульманок в Казани
Фото: realnoevremya.ru

МВД по Татарстану проводит проверку по факту появления в интернете видео, на котором запечатлен конфликт двух девушек-мусульманок с женщинами на берегу Казанки. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в соцсети появилось видео, как две отдыхающие женщины нецензурными выражениями обругали двух девушек в мусульманской одежде, которые решили помочить ноги в реке. Нетрезвые дамы заявили, что девушки с голыми ногами позорят религию.

«Голыми ногами ходишь, проститутка! Ты читай Коран немножко! Не позорь наше мусульманство!» — кричала женщина в джинсах, угрожая сфотографировать девушек и «отправить фото в «Кул-Шариф». При себе у дам были спиртные напитки.

В МВД Татарстана прокомментировали, что проводят проверку по факту инцидента. Ведомство постарается установить всех участников конфликта.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:43
    В чем инцидент то? Не чешите там где не чешется...
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    Анонимно 13:25
    В оскорблении человека, в том числе и по религиозному принципу
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  • Анонимно 13:14
    Во первых, не факт что женщины "отдыхали"
    Во вторых не факт, что со спиртным, может там липтон был
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