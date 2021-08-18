МВД по РТ проводит проверку видео с оскорблениями мусульманок в Казани

МВД по Татарстану проводит проверку по факту появления в интернете видео, на котором запечатлен конфликт двух девушек-мусульманок с женщинами на берегу Казанки. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в соцсети появилось видео, как две отдыхающие женщины нецензурными выражениями обругали двух девушек в мусульманской одежде, которые решили помочить ноги в реке. Нетрезвые дамы заявили, что девушки с голыми ногами позорят религию.

«Голыми ногами ходишь, проститутка! Ты читай Коран немножко! Не позорь наше мусульманство!» — кричала женщина в джинсах, угрожая сфотографировать девушек и «отправить фото в «Кул-Шариф». При себе у дам были спиртные напитки.

В МВД Татарстана прокомментировали, что проводят проверку по факту инцидента. Ведомство постарается установить всех участников конфликта.

Ольга Плешкова