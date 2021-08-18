В Татарстане пенсионерку насмерть задавило сеном

В сарае одного из домохозяйств в селе Татарские Суксы Актанышского района погибла 62-летняя женщина после того, как на нее упали потолочные перекрытия, не выдержавшие веса сена. По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по РТ проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, незадолго до трагедии женщина со знакомым грузила тюки с сеном под крышу сарая. По окончании работ она спустилась на землю. В этот самый момент потолочные перекрытия не выдержали веса сена и обрушились. В результате полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.



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