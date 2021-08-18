Банк Казани начал выдавать ипотеку

Банк Казани стал новым партнером Банка ДОМ.РФ. Сотрудничество позволит кредитной организации выдавать населению ипотеку по стандартам Банка ДОМ.РФ, используя возможности всей основной продуктовой линейки.

По словам председателя правления Банка Казани Олега Бачурина, на данный момент основным вектором развития Банка Казани является внедрение новых онлайн-сервисов, расширение продуктов и услуг. «Благодаря новой партнерской программе мы можем порадовать наших клиентов возможностью воспользоваться этой ипотечной программой по комфортным и привлекательным условиям», — отметил Олег Бачурин.

Игорь Ларин, директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ, также подчеркнул, что Банк Казани является крупным игроком на рынке кредитования, и благодаря подписанному соглашению ДОМ.РФ усилит присутствие в крупных городах сразу нескольких регионов.

С запуском продаж в рамках соглашения потенциальные клиенты Банка Казани смогут получить услуги по ипотечным программам в офисах продаж Банка Казани в Москве, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах.

Подать заявку на ипотеку можно в любом офисе Банке Казани, где специалисты помогут подобрать наиболее подходящую под ваши потребности ипотечную программу. По всем вопросам можно обратиться по бесплатному номеру 8 (800) 77 518 77.