Рустам Минниханов вышел из отпуска

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов вышел из отпуска. Сегодня он примет участие в ряде мероприятий, следует из данных, опубликованных на официальном портале республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов в режиме видеоконференции примет участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проводит вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.



Минниханов вышел в отпуск 1 августа. Все это время исполнение обязанностей президента было возложено на премьер-министра РТ Алексея Песошина.