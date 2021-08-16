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Рустам Минниханов вышел из отпуска

10:24, 16.08.2021
Рустам Минниханов вышел из отпуска
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов вышел из отпуска. Сегодня он примет участие в ряде мероприятий, следует из данных, опубликованных на официальном портале республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минниханов в режиме видеоконференции примет участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проводит вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Минниханов вышел в отпуск 1 августа. Все это время исполнение обязанностей президента было возложено на премьер-министра РТ Алексея Песошина.

ОбществоВласть Татарстан
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