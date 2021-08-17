За первое полугодие 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло почти в три раза

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам января — июня 2021 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «КазаньЭкспресс» и eBay) выросло до 9 582. По сравнению с концом прошлого года их число увеличилось почти в три раза — тогда их насчитывалось 3 291.

Товарооборот татарстанских бизнесменов, реализующих своих товары на маркетплейсах, за первые 6 месяцев этого года вырос в 4 раза и составил 14,3 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2020-го он достиг всего 3,58 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей.

В начале июля бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев сообщал, что с начала 2021 года количество предпринимателей из Татарстана, представляющих свои товары на электронных торговых площадках, выросло на 61%. Так, на конец весны на Wildberries, Ozon, eBay, KazanExpress торговали более 6,6 тыс. бизнесменов.



Фото: Максим Платонов (архив)

Как в мае выяснило «Реальное время», на одной из крупнейших торговых интернет-площадок России — Ozon — число татарстанских предпринимателей в пандемию выросло почти в 10 раз, а оборот продаж — в 17 раз.



Татьяна Демина