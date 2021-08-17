Воронков и Зарипов смогут сыграть на Кубке чемпионов по хоккею

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил о готовности нападающих Дмитрия Воронкова и Даниса Зарипова выступить на предсезонном Кубке чемпионов в Казани. Оба хоккеиста пропустили матчи казанцев на Мемориале имени Ромазана из-за повреждений.

По словам Квартальнова, Воронков уже готов выйти на лед и точно сыграет на турнире. По Зарипову тренер не дал стопроцентной гарантии, но уверил, что хоккеист имеет шансы на появление в составе.

«Надеюсь, сыграет. Завтра на льду не появится. Совместно с ним приняли решение не брать его в Магнитогорск. Он очень долго лечился, восстанавливался. Потом стал тренироваться с командой и немного не держал общий темп на протяжении всей тренировки. Сейчас Данис проделал большой объем работы, и, думаю, посмотрим на него в этих играх», — сказал Квартальнов.

Кубок чемпионов в Казани состоится с 18 по 22 августа. На турнире сыграют казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».

Напомним, сегодня «барсы» обменяли защитника Тревора Мерфи в новосибирскую «Сибирь».