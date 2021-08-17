В Казани зарегистрируют брак артисты театра оперы и балета Олег Ивенко и Регина Гарифуллина

В ближайшую субботу состоится регистрация брака заслуженного артиста Татарстана Олега Ивенко и балерины Регины Гарифуллиной.



Как рассказала «Реальному времени» ассистент Олега Ивенко Нина Максимова, брак будет зарегистрирован в Центре семьи «Казан». Празднование мероприятия пока откладывается — пара надеется позже отметить это событие за рубежом.

Олег Ивенко и Регина Гарифуллина являются артистами театра оперы и балета им. М. Джалиля. Ивенко — исполнитель главной роли в фильме Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», лауреат международных конкурсов. Регина Гарифуллина также преподает в студии танца Ballet Room и студии хореографии и танца Luciano.



Ольга Плешкова