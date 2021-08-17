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Около 4 тысяч человек пострадали от финансовых пирамид в Татарстане

13:37, 17.08.2021 2
Около 4 тысяч человек пострадали от финансовых пирамид в Татарстане
Фото: finikoru.com

В Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тысяч человек. Об этом «Реальному времени» сообщил следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления Главного следственного управления МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов.

«В производстве находится 4 уголовных дела по созданию финансовых пирамид, общее количество пострадавших составило около 4 тысяч человек, — рассказал он. — В это число входит и уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Финико» (Finiko)».

Назвать сумму ущерба он затруднился. Два дела проходят по статье 217 УК РФ и два в производстве. Применяется ст.171, прим. 3, это новая статья позволяет правоохранительным органам возбудить уголовное дело до того, как потерпевшие обратятся с заявлением. По его словам, отныне правоохранительные органы будут чаще возбуждать дела уже по факту сбора средств с населения даже при отсутствии заявлений от потерпевших.

Сегодня в Общественной палате Татарстана ущерб от Finiko оценили в 4 млрд рублей.

Луиза Игнатьева
ПроисшествияЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:07
    Смело умножайте на 20.
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  • Анонимно 14:29
    Ни два дела проходят по ст. 217 УК РФ, а по двум делам выполняются требования ст. 217 УПК РФ (ознакомление с материалами уголовного дела)
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