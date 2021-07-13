За полгода в России выдали ипотеки почти на 2,7 трлн рублей — это много или мало?

За первое полугодие нынешнего года выдано 936 тысяч ипотечных кредитов — это самый высокий показатель выдачи ипотеки за период с января по июнь за всю историю российского ипотечного рынка. Об этом рассказал сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, ссылаясь на предварительную оценку ДОМ.РФ и Frank RG.

Общая сумма выданных кредитов — 2,69 трлн рублей, добавил вице-премьер. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% в количественном выражении и на 74% в денежном.

Хуснуллин подчеркнул, что в России уже 14 месяцев действует комплекс мер господдержки.

«За это время миллионы россиян смогли улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Причем 25—30% из них купили жилье в новостройках», — сказал он.

В пресс-службе вице-премьера добавляют: только в июне текущего года было выдано 178 тыс. ипотечных кредитов, что на 40% больше, чем в июне прошлого года. Общая сумма выданных ипотечных кредитов за месяц составила 540—545 млрд руб., что на 80% больше, чем за тот же период 2020 года.

Фото: restate.ru

936 тысяч ипотек на 2,69 трлн рублей — это:

Средняя сумма одной ипотеки в 2,87 млн рублей . Это чуть меньше, чем последняя оценка НБКИ (3,06 млн рублей) и Центробанка (зампред ЦБ Ольга Полякова озвучивала сумму в «почти 3 млн рублей»).

. Это чуть меньше, чем последняя оценка НБКИ (3,06 млн рублей) и Центробанка (зампред ЦБ Ольга Полякова озвучивала сумму в «почти 3 млн рублей»). На эту сумму можно приобрести 27,3 млн кв. м жилья в новостройках — ДОМ.РФ ранее оценивал квадратный метр в новостройке в среднем около 98,5 тыс. рублей. 27,3 млн кв. м — это в три раза меньше, чем общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за 2020 год.

— ДОМ.РФ ранее оценивал квадратный метр в новостройке в среднем около 98,5 тыс. рублей. 27,3 млн кв. м — это в три раза меньше, чем общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за 2020 год. 298 888 средних однокомнатных квартир в новостройках Москвы — по данным столичной риелторской компании «Метриум», в 2021 году этот показатель перевалил за 9 млн рублей.

— по данным столичной риелторской компании «Метриум», в 2021 году этот показатель перевалил за 9 млн рублей. 336 250 однокомнатных квартир в центре Казани . В своем исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей.

. В своем исследовании РБК оценил «однушку» в центре столицы Татарстана в 8 млн рублей. Четверть от общего ипотечного портфеля топ-20 российских банков — он составил 11 трлн рублей.

— он составил 11 трлн рублей. При этом по льготным программам в этом портфеле выдано лишь 22,1% кредитов — если в I полугодии 2021 года соотношение такое же, то на льготные ипотеки пришлось примерно 594 млрд рублей.



Почти 50% суммы за полгода пришлось на один банк — речь о Сбере, который, по данным сервиса «ДомКлик», выдал за полгода 507,1 тыс. ипотек на более чем 1,3 трлн рублей.

— речь о Сбере, который, по данным сервиса «ДомКлик», выдал за полгода 507,1 тыс. ипотек на более чем 1,3 трлн рублей. Еще примерно триллион рублей заявок на ипотеку , которые банки не одобрили, — уровень одобрения, по данным ДОМ.РФ, за первые 5 месяцев 2021 года составил 62%.

Александр Артемьев