Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров. По его словам, такой шаг не поможет российским клубам и сборной лучше выступать на международной арене.

«Если бы все было так просто, уже давно бы отменили лимит и хорошо выступали в еврокубках. Но проблема не только в лимите. В России футбол малопопулярен, отмена лимита глобально ничего не решит. Да, будет выше конкуренция, российский паспорт у игроков не будет так цениться. Клубы смогут приглашать молодых иностранцев, но это все есть и у других команд, играющих в Европе. Серьезного прогресса в еврокубках ждать не стоит», — сказал Петржела.

Также он оценил перспективы петербургского «Зенита» в еврокубках после отмены лимита. Петржела уверен, что питерцам никогда не удастся выиграть Лигу чемпионов.

«Конечно, у «Зенита» повышаются шансы хорошо выступить в еврокубках. Но все равно «Зенит» никогда не сможет выиграть Лигу чемпионов, даже отмена лимита ему в этом не поможет», — считает Петржела.

Напомним, ранее все российские команды выбыли из розыгрыша третьего по уровню европейского клубного турнира Лиги конференций. Россию в нем представляли «Сочи» и казанский «Рубин», уступившие сербскому «Партизану» и польскому «Ракуву».

После этого руководители российского футбола заговорили о возможном отмене лимита на легионеров. Сейчас клубам РПЛ дозволено иметь в заявке на чемпионат страны всего восемь иностранных игроков.