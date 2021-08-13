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Российские клубы завершили свои выступления в Лиге конференций

07:20, 13.08.2021
Российские клубы завершили свои выступления в Лиге конференций
Фото: vk.com/pfcsochi

Российские клубы завершили выступления в третьем по силе еврокубке Лиге конференций.

Накануне из розыгрыша турнира выбыли «Сочи» и казанский «Рубин». Сочинцы в двух матчах уступили по пенальти сербскому «Партизану» — 3:3 (2:4 пен). Казанцы после нулей в первой игре проиграл в ответной встрече в Казани польскому «Ракуву» (0:1).

Таким образом, оба российских клуба, заявленных на турнир, покинули Лигу конференций уже на стадии квалификации.

Отметим, что впервые с 2009 года Россия будет представлена в еврокубках лишь тремя клубами. «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы.

«Рубин» вылетает из Лиги конференций. Дриблинг Хвичи оказался бесполезен против порядка «Ракува»

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