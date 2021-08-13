Российские клубы завершили свои выступления в Лиге конференций
Российские клубы завершили выступления в третьем по силе еврокубке Лиге конференций.
Накануне из розыгрыша турнира выбыли «Сочи» и казанский «Рубин». Сочинцы в двух матчах уступили по пенальти сербскому «Партизану» — 3:3 (2:4 пен). Казанцы после нулей в первой игре проиграл в ответной встрече в Казани польскому «Ракуву» (0:1).
Таким образом, оба российских клуба, заявленных на турнир, покинули Лигу конференций уже на стадии квалификации.
Отметим, что впервые с 2009 года Россия будет представлена в еврокубках лишь тремя клубами. «Зенит» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы.
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