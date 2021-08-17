В Челнах появится еще один световой фонтан

В Набережных Челнах появится еще один световой фонтан. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Его запустят на бульваре Юных Ленинцев в рамках второго этапа благоустройства. Сейчас там идут пуско-наладочные работы, мощение территории брусчаткой. Фонтан планируется запустить в конце августа.

Благоустройство общественного пространства на бульваре Юных Ленинцев стартовало в 2020 году. По республиканской программе на эти цели выделили 101 миллион рублей. В 2021 году — 50 миллионов рублей.

В 2015 году в Набережных Челнах реконструировали фонтанный комплекс на бульваре Энтузиастов. Там установили световое оформление. В мае в городе на Набережной Тукая заработал сухой фонтан.

