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В Челнах появится еще один световой фонтан

11:20, 17.08.2021
В Челнах появится еще один световой фонтан
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах появится еще один световой фонтан. Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

Его запустят на бульваре Юных Ленинцев в рамках второго этапа благоустройства. Сейчас там идут пуско-наладочные работы, мощение территории брусчаткой. Фонтан планируется запустить в конце августа.

Благоустройство общественного пространства на бульваре Юных Ленинцев стартовало в 2020 году. По республиканской программе на эти цели выделили 101 миллион рублей. В 2021 году — 50 миллионов рублей.

В 2015 году в Набережных Челнах реконструировали фонтанный комплекс на бульваре Энтузиастов. Там установили световое оформление. В мае в городе на Набережной Тукая заработал сухой фонтан.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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