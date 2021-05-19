В Челнах на набережной Габдуллы Тукая заработал сухой фонтан

В Челнах на набережной Габдуллы Тукая начал работать сухой фонтан. Об этом сообщили в соцсетях.

Благодаря конструкции сухой фонтан используется в качестве игровой площадки. Дети и взрослые могут поиграть с водой и освежиться в жаркую погоду. Мощность струй фонтана регулируется, также есть возможность включить музыку.

Ранее в мэрии Казани показали, как проходили работы по установке самого большого фонтана в городе — на озере Нижний Кабан.



Ольга Плешкова