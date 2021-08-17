Треть объемов жилья в Татарстане возводится по выданным в 2018 году разрешениям

В Татарстане строится почти 2 миллиона квадратных метров жилья

На начало августа в Татарстане строилось 317 домов на 38 645 квартир, блоков, апартаментов, совокупная площадь которых составляет 1 955 979 квадратных метров — и это меньше на 15% по сравнению с тем, что фиксировалось на начало августа в прошлом, «коронавирусном» году. Из обзора Единого ресурса застройщиков, который есть в распоряжении «Реального времени», следует, что 99,6% строящегося жилья приходится на многоквартирные дома, 0,3% — на блокированные дома и еще 0,1% на апартаменты.

Последний год застройщики ежемесячно вводят в Татарстане 97 225 кв. м жилья. Этот показатель тоже упал — на 12,1%.

Из 12 населенных пунктов, где ведется строительство, лидером, естественно, стала Казань с показателем в 1,1 млн кв. м (61,1%). Более чем в два раза меньше строится жилья в Набережных Челнах — 462 тыс. кв. м (23,6%). В конце списка оказался Агрыз, где сейчас возводится 3,7 тыс. кв. м жилья, или всего 0,2% от общего объема.

36,1% площади приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано еще в 2018 году. А вот значительное количество строящихся домов возводится по разрешениям, выданным в 2021 году (42,3%).

Фото: Максим Платонов

Средняя площадь квартир, строящихся в Татарстане, составляет 50,6 кв. м. И хоть этот показатель превосходит общероссийский на 0,7 кв. м, он все равно меньше на 0,8%, чем в прошлом году.

Данные составлены на основе проектных деклараций застройщиков, публичных реестров выданных разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а также отчетов и статистики Росстата, Росреестра, Банка России.

Ставка по ипотеке снижается, а сама она растет

Квадратный метр квартиры в Татарстане обойдется в среднем в 86 218 рублей, и это на 24,8% больше, чем год назад. То есть все строящееся на начало августа жилье в республике обойдется в 168,6 миллиарда.

В Татарстане продолжает расти количество выданных ипотечных жилищных кредитов — за первое полугодие 2021 года, по данным ЦБ, жители получили 32 617 ИЖК, что на 38% больше уровня 2020 года (23 627 кредитов) и на 59,2% больше показателя 2019 года (20 491 кредит).

Фото: Максим Платонов

Объем выданной ипотеки составил 79,8 млрд рублей — на 63% больше уровня 2020 года (48,9 млрд) и более чем в два раза выше значения 2019 года (38,4 млрд). 2,58 млн рублей — столько составил средний размер ипотеки в июне. Показатель тоже значительно вырос: на 24,7% больше, чем в 2020 году (2,07 млн), и на 33,1% больше показателя 2019 года (1,94 миллиона).

В целом по всем видам ипотеки, выданной в Татарстане за июнь, средневзвешенная ставка составила 7,02%. И она снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 0,71 п.п.

Ввели уже 60% от плана

По информации Минстроя Татарстана, на 7 августа построено 1,596 млн квадратных метров жилья (+3% к уровню прошлого года), а годовой план по строительству выполнен на 60%. Всего же в 2021 году в республике планируют ввести в эксплуатацию 2,67 млн кв. м жилья.

Большая часть — коммерческое жилье, уже сдано 77 многоквартирных домов площадью 531 тыс. кв. метров, что составляет 42% от плана. Строятся 87 жилых объектов, из них 48 домов находятся в высокой стадии готовности, на 30—70% готовы 22 дома, и менее чем на треть оценивается готовность 17 домов.

Фото: Максим Платонов

По программе социальной ипотеки в Татарстане хотят построить 161 соципотечный дом на 280 тыс. кв. метров — и уже построено 86 из них общей площадью 107 тыс. кв. метров, еще 42 дома близки к сдаче. А лучше всего идет строительство индивидуального жилья, по которому план выполнен на 85% — то есть готовы 7 099 домов.

Дарья Пинегина