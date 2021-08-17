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Путин поручил обеспечить возможность учиться школьникам из пострадавших от ЧС районов

10:32, 17.08.2021
Путин поручил обеспечить возможность учиться школьникам из пострадавших от ЧС районов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить своевременное начало учебного года для школьников, которые живут в областях, пострадавших от природных чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с привлечением глав муниципальных образований обеспечить возможность своевременного начала учебного года для обучающихся общеобразовательных организаций», — говорится на сайте президента РФ.

Срок исполнения поручения — 1 сентября 2021 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам в зонах чрезвычайных ситуаций.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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