Мишустин поручил ведомствам сформировать бригады для оперативного выезда при ЧС

Федеральным ведомствам поручено сформировать из своих представителей оперативные бригады, которые будут выезжать в места чрезвычайных ситуаций. Такие меры предпримут для оперативного решения проблем пострадавших граждан.



«Необходимо выезжать на места, общаться с людьми, они должны чувствовать вашу и нашу поддержку, и в связи с этим я попросил бы формировать небольшие бригады, в том числе состоящие из представителей федеральных органов исполнительной власти, и регулярно выезжать на места», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что на ЧС нужно без промедления выделять средства из Резервного фонда в абсолютно всех регионах.

Маргарита Головатенко