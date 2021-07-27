Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мишустин поручил ведомствам сформировать бригады для оперативного выезда при ЧС

11:38, 27.07.2021
Мишустин поручил ведомствам сформировать бригады для оперативного выезда при ЧС
Фото: duma.gov.ru

Федеральным ведомствам поручено сформировать из своих представителей оперативные бригады, которые будут выезжать в места чрезвычайных ситуаций. Такие меры предпримут для оперативного решения проблем пострадавших граждан.

«Необходимо выезжать на места, общаться с людьми, они должны чувствовать вашу и нашу поддержку, и в связи с этим я попросил бы формировать небольшие бригады, в том числе состоящие из представителей федеральных органов исполнительной власти, и регулярно выезжать на места», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Он отметил, что на ЧС нужно без промедления выделять средства из Резервного фонда в абсолютно всех регионах.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также