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В Куюках завершается строительство школы на 1224 учащихся

00:28, 17.08.2021
В Куюках завершается строительство школы на 1224 учащихся
Фото: instagram.com/pestreci_official

В деревне Куюки завершается строительство школы на 1224 учащихся. Работы вышли на финишную прямую, сообщили в Instagram власти Пестречинского района РТ.

На сегодняшний день в новой школе устанавливают мебель, в кабинетах проводится влажная уборка. На территории учреждения продолжаются работы по благоустройству.

Все работы под контролем, заверили власти Пестречинского района. Рабочие совещания с участием руководства муниципалитета проводят несколько раз в неделю.

Напомним, 9 марта президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и муниципалитету в течение двух недель разработать предложения по строительству школы в Куюках.

Уже 17 марта на объекте начались земляные работы по планировке территории и устройству котлована под фундамент здания. В строительстве задействовали около 200 человек и 40 единиц спецтехники. Школа получила название «Алгоритм».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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