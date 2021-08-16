В Казани не хватает водителей троллейбусов и кондукторов

В Казани МУП «Метроэлектротранс» не хватает водителей, кондукторов и ремонтных рабочих — всего более 500 человек. В период пандемии все транспортные предприятия столкнулись с этой проблемой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что увеличена зарплата ряда категорий работников, разработана новая программа обучения специалистов. По словам генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова, средняя зарплата у водителей за последние шесть месяцев составила 46 тыс. рублей, у кондукторов — 30 тыс. рублей и у основных рабочих — 35 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

«Часть нашего персонала была из ближнего зарубежья, что привело к острой нехватке кадров. Это один из вызовов, который сейчас стоит перед руководством наших транспортных предприятий», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

В Нижнекамске с 1 июля перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района. Отмечается, что ООО «Нижнекамское ПАТП» сократило количество маршрутов из-за убытков и нехватки водителей.

Алексей Нечаев