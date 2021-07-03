В Нижнекамске перевозчик городских автобусов закрыл два маршрута из-за убытков и нехватки водителей

В Нижнекамске с 1 июля перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Сообщается, что ООО «Нижнекамское ПАТП» сократило количество маршрутов из-за убытков и нехватки водителей. Сейчас исполком прорабатывает вопрос по заходу альтернативных перевозчиков на маршруты.

В 2020 году администрация Нижнекамска и власти Татарстана закрыли долги ПАТП в 54,5 миллиона рублей. Половина суммы на погашение долгов была направлена из местного бюджета, вторую половину выделила республика. ПАТП получило субсидию на софинансирование расходов, связанных с регулярным транспортным обслуживанием горожан.

Ольга Плешкова