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В Нижнекамске перевозчик городских автобусов закрыл два маршрута из-за убытков и нехватки водителей

07:38, 03.07.2021
В Нижнекамске перевозчик городских автобусов закрыл два маршрута из-за убытков и нехватки водителей
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске с 1 июля перестали курсировать автобусные маршруты №10 и №25. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Сообщается, что ООО «Нижнекамское ПАТП» сократило количество маршрутов из-за убытков и нехватки водителей. Сейчас исполком прорабатывает вопрос по заходу альтернативных перевозчиков на маршруты.

В 2020 году администрация Нижнекамска и власти Татарстана закрыли долги ПАТП в 54,5 миллиона рублей. Половина суммы на погашение долгов была направлена из местного бюджета, вторую половину выделила республика. ПАТП получило субсидию на софинансирование расходов, связанных с регулярным транспортным обслуживанием горожан.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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