Налоговые поступления в бюджет Челнов за полгода составили 38,1 млрд рублей — это много или мало?

В Набережных Челнах по итогам первого полугодия 2021 года на 76% выросли налоговые поступления в бюджеты всех уровней и составили 38,1 млрд рублей. Об этом сообщила начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова.



Главная доходная статья бюджета Челнов — это налог на доходы физических лиц. Темп роста этого налога в консолидированный бюджет составил 119%. В федеральный бюджет из общей суммы поступило 27,3 млрд рублей, 8,6 — в республиканский и 2,1 — в городской.

Положительная тенденция отмечается и в сфере администрирования страховых взносов. За 6 месяцев 2021 года поступило 11 млрд рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Фото vestikamaza.ru

38,1 млрд рублей поступило в бюджет города за 6 месяцев — это:

$416 млн по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. В 1,3 раза больше, чем составили поступления от повышенного НДФЛ на сверхдоходы за полгода — в России было собрано 29 млрд рублей.

— в России было собрано 29 млрд рублей. В 7 раз меньше, чем запланированный бюджет Татарстана на 2021 год

В 335 раз меньше, чем поступило налогов в консолидированный бюджет России за полгода — всего 12,8 трлн рублей.

— всего 12,8 трлн рублей. В 551 раз меньше, чем собрала налогов ФНС в 2020 году — всего 21 трлн рублей.

— всего 21 трлн рублей. В 3,6 раза больше, чем запланированный бюджет Челнов на 2021 год — он должен составить 10,5 млрд рублей.

Фото chelny-biz.ru

В 493 раза меньше, чем запланированная доходная часть бюджета РФ на этот год — всего 18,8 трлн рублей.

— всего 18,8 трлн рублей. Почти в два раза меньше доходов семей топ-100 богатейших российских чиновников и депутатов — за 2020 год они составили 75,9 млрд рублей.

Алексей Нечаев