В Татарстане учредили новый грант в сфере образования

В Татарстане учредили новый грант в сфере образования. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Грант «Поддержка образовательной организации высшего образования, расположенной на территории РТ, имеющей в своей структуре подразделение, основным видом деятельности которого является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования и дополнительным общеразвивающим программам в специально созданных условиях обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра» в размере 23,2 тысячи рублей предоставляется один раз ежегодно.

Кроме того, в республике учредили еще пять грантов в сфере образования и грант по сохранению и развитию языков народов Татарстана.