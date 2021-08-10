В Татарстане будут выделять по 200 тыс. рублей на инициативы общественников по сохранению языков народов РТ

Кабинет министров Татарстана учредил грант «Поддержка инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков народов Республики Татарстан». Постановление об этом размещено на официальном портале правовой информации.

Грант учреждается в целях реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014—2022 годы».

Ежегодно будет выделяться пять грантов по 200 тысяч рублей. Его обладатели будут определяться с помощью конкурса.

В начале июля в Татарстане учредили грант о поддержке образовательных организаций на сохранение языков, традиций и культур народов, проживающих в Татарстане, в рамках Года родных языков на 2021 год. Цель учреждения гранта — оказание содействия этнокультурному и духовному развитию народов России, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, а еще укреплению российской и татарстанской идентичности.