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В России зарегистрировали 20 765 новых случаев COVID-19

11:25, 16.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 20 765 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки зарегистрировали 20 765 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 621 601, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выздоровел 15 601 человек, всего — 5 899 917 пациентов. Умерли от коронавируса 806 россиян, за весь период — 171 305.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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