В России зарегистрировали 20 765 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 20 765 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 6 621 601, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последние сутки в России выздоровел 15 601 человек, всего — 5 899 917 пациентов. Умерли от коронавируса 806 россиян, за весь период — 171 305.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».