ФСБ рассказала о планах Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Япония в 1944 году планировала применить бактериологическую бомбу. Об этом сообщается в документах, которые рассекретила ФСБ России.

Спецслужба опубликовала протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады. Они были проведены в период с 1945 года и до декабря 1949 года в рамках Хабаровского процесса.

В ходе допроса ему зачитали показания свидетеля Мацумуры о том, что тот осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы «системы Исии». Ее главная особенность — в керамическом корпусе, начиненном чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50—100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности, передает «РИА Новости».

В ноябре прошлого года Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы о преступлениях карателей Третьего рейха в юго-западной части Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Согласно им, на Донбассе, в Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии действовали каратели группы ГФП-721, которые совершали массовые убийства мирных жителей в Миллерово, Макеевке, Каменске, Новошахтинске и других населенных пунктах.

Татьяна Леухина