В ФСБ рассекретили документы о преступлениях гитлеровцев на Украине

Фото: realnoevremya.ru / Руслан Давлетшин (архив)

Управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы о преступлениях карателей Третьего рейха в юго-западной части Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Согласно обнародованным бумагам, на Донбассе, в Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии действовали каратели группы ГФП-721.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Они совершали массовые убийства мирных жителей в Миллерово, Макеевке, Каменске, Новошахтинске и других населенных пунктах, передает «РИА Новости».

В составе формирования действовали почти 20 человек, следует из донесений агента КГБ. Самыми активными среди карателей были Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко, уроженцы украинского города Ромны. Утверждается, что они убили более 450 человек.