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Депутат Госдумы предложил возвращать многодетным семьям средства за обучение в вузе

06:17, 16.08.2021
Депутат Госдумы предложил возвращать многодетным семьям средства за обучение в вузе
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, которые ранее они потратили на обучение в вузе. Свою инициативу он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Возможность вернуть затраченные на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях средства предлагается дать гражданам до 35 лет, получивших статус многодетного родителя — трëх или более детей.

По мнению Власова, реализация этой инициативы могла бы стать значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей и позволила бы многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение, пишет RT.

В начале августа Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование
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