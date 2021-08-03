В Госдуме предложили отменить плату за детсады

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Свою инициативу он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Он отмечает, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Но федеральным законодательством предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А с сентября 2020 года младшеклассникам в российских школах предоставляется бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — цитирует его RT.

В ноябре прошлого года Кабмин Татарстана утвердил два постановления, одно устанавливает среднюю плату за присмотр и уход в детсадах, другое — максимальную плату. Оба документа определяют расценки на 2021 год.

