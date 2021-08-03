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В Госдуме предложили отменить плату за детсады

16:20, 03.08.2021
В Госдуме предложили отменить плату за детсады
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Свою инициативу он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Он отмечает, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. Но федеральным законодательством предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А с сентября 2020 года младшеклассникам в российских школах предоставляется бесплатное горячее питание.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — цитирует его RT.

В ноябре прошлого года Кабмин Татарстана утвердил два постановления, одно устанавливает среднюю плату за присмотр и уход в детсадах, другое — максимальную плату. Оба документа определяют расценки на 2021 год.

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