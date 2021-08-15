Новости общества

21:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кабуле вступил в силу комендантский час

20:20, 15.08.2021
В Кабуле вступил в силу комендантский час
Фото: pixabay.com

В Кабуле вступил в силу комендантский час с 21.00 по местному времени (19.30 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Вводится ограничение на передвижение во всех частях города во время комендантского часа. Людей просят сохранять спокойствие и не покидать дома.

Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также