В Кабуле вступил в силу комендантский час

В Кабуле вступил в силу комендантский час с 21.00 по местному времени (19.30 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Вводится ограничение на передвижение во всех частях города во время комендантского часа. Людей просят сохранять спокойствие и не покидать дома.

Сегодня члены радикального движения «Талибан»* начали наступление на Кабул, столицу Афганистана. При этом руководство боевиков заверило, что штурма города не будет. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Алексей Нечаев