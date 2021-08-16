Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии посетили почти 4 тысячи человек

Около 4 тысяч зрителей посетили Международный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии, который проводится пятый год. Об этом сообщает ТАСС.

Фестиваль на открытом воздухе в этом году продлился два дня, 13 и 14 августа. Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, проект развивается из года в год.

«Фестиваль развивается вместе с парком «Рускеала», улучшается инфраструктура, появляются новые возможности. Теперь мы можем с меньшей опаской проводить концерты на воде», — рассказал министр культуры Карелии Алексей Лесонен.

В Казани 29 и 30 августа на набережной озера Кабан пройдет праздник «Милли кием», приуроченный ко Дню республики и Дню города. Об этом сообщается на сайте исполкома. На два дня улицу Марджани сделают пешеходной. Там пройдет фестиваль современной культуры и дизайна «Печән базары».



Алексей Нечаев