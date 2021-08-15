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В Татарстане во время движения загорелся автомобиль

19:19, 15.08.2021
В Татарстане во время движения загорелся автомобиль

В Татарстане на ходу загорелся автомобиль ВАЗ 2121. Инцидент произошел на дороге Балтаси — Ципья около села Нижняя Сосна. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Возгорание потушили мужчины, которые увидели клубы дыма. Они воспользовались огнетушителями и водой. Пострадавших нет. Причины произошедшего неизвестны.

В июле в Казани на автозаправке на улице Карима Тинчурина сгорел автомобиль ГАЗель. Таким видео поделились в социальных сетях пользователи.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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