В Татарстане во время движения загорелся автомобиль

В Татарстане на ходу загорелся автомобиль ВАЗ 2121. Инцидент произошел на дороге Балтаси — Ципья около села Нижняя Сосна. Об этом сообщает «Татарстан 24».

Возгорание потушили мужчины, которые увидели клубы дыма. Они воспользовались огнетушителями и водой. Пострадавших нет. Причины произошедшего неизвестны.

В июле в Казани на автозаправке на улице Карима Тинчурина сгорел автомобиль ГАЗель. Таким видео поделились в социальных сетях пользователи.

Алексей Нечаев