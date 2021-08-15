СМИ: найден мертвым мэр города Кривой Рог
Мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна».
Отмечается, что смерть подтвердил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. Павлова нашли дома на веранде, рядом было ружье.
«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», — сказал Резниченко.
48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года.ОбществоПроисшествия
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