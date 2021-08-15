Лукашенко назвал виновников развала СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виновными в развале Советского Союза первого президента России Бориса Ельцина и первого президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Ельцин и Горбачев перенесли личную неприязнь и борьбу за власть на всю страну, и поэтому она развалилась.

«Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза, и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной», — сказал Лукашенко.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Белоруссией, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.

Нынешняя власть должна не просто передать страну новому поколению, а помочь ему встать на нужные рельсы. Такое мнение выразил недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Алексей Нечаев