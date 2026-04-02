После ограничений в аэропорту Казани задерживается около 15 рейсов

После ограничений, которые вводили в аэропорту Казани на фоне беспилотной опасности и угрозы атаки БПЛА на территории Татарстана, в воздушной гавани города задерживается около 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет перенесли два самолета в Санкт-Петербург — с 9:40 и 12:25 мск на 12:10 и 14:50 мск соответственно. Также еще два самолета в московское Шереметьево перенесли на 13:20 и 14:20 мск. Самолет до Калининграда в 10:50 перенесли на 13:00, а до Минеральных Вод с 15:05 до 16:25 мск. В том числе отменен один самолет в Стамбул.

На прилет задерживаются три самолета из Москвы и три самолета из Санкт-Петербурга, которые перенесли на 2-3 часа. Также казанский аэропорт с опозданием ожидает самолет из Новокузнецка в 11:20 (вместо 9:00 мск) и из Худжанда из Таджикистана — вместо 8:50 мск он прилетит в 11:20.

Наталья Жирнова