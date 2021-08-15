Российский юрист назвал главные признаки финансовой пирамиды

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Отличить финансовую пирамиду от других финансовых институтов можно, узнав источник дохода организации. Об этом сообщил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Доходы финансовой пирамиды состоят из привлеченных от новых вкладчиков средств — это единственный актив такой организации. Как только он иссякает, все рушится, заявил юрист. «Сливки снимают организатор и первые вкладчики. Они, как правило, в курсе дела и в доле, внимательно следят за ситуацией», — добавил он.

Сомнения в законности организации должны вызвать отсутствие у нее достоверного местоположения, структуры с контактами менеджмента, высокие проценты по вложениям и отсутствие лицензий и разрешений, пишет RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Соловьев обратил внимание, что в финансовой пирамиде гражданам предлагают вложить некую сумму денег, обещая высокий процент прибыли. При этом участник должен найти для такой организации новых клиентов. Юрист также отметил, что у финансовых пирамид обычно бывает яркая реклама их деятельности.

Увеличение количества финансовых пирамид в России объяснил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох. По его словам, это связано с экономической нестабильностью и неопределенностью.

Татьяна Демина