В Татарстане ночью и утром в понедельник прогнозируется туман

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в понедельник, 16 августа, ожидается ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, завтра ночью и утром по территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается туман. Он наблюдался в республике и сегодня утром.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Температурный фон немного повысится.

Татьяна Демина