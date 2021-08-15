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В Татарстане ночью и утром в понедельник прогнозируется туман

13:05, 15.08.2021
В Татарстане ночью и утром в понедельник прогнозируется туман
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в понедельник, 16 августа, ожидается ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозам синоптиков, завтра ночью и утром по территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается туман. Он наблюдался в республике и сегодня утром.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Температурный фон немного повысится.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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