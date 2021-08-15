В Татарстане ночью и утром в понедельник прогнозируется туман
В Татарстане в понедельник, 16 августа, ожидается ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозам синоптиков, завтра ночью и утром по территории Татарстана, в том числе и в Казани, местами ожидается туман. Он наблюдался в республике и сегодня утром.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели из-за близости атмосферного фронта в Татарстане местами возможен небольшой дождь. Температурный фон немного повысится.
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