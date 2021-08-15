Исследование: во время пандемии в Казань впервые приехали 3% туристов

Фото: Максим Платонов (архив)

Почти 70% россиян заявили, что для путешествий по стране в период пандемии выбирали новые направления. Татарстан, в том числе и Казань, впервые посетили 3% опрошенных туристов.

В населенные пункты Краснодарского края в пандемию путешествовали впервые 11,8% россиян. Первый раз в Крым, в частности в Ялту и Симферополь, впервые отправились 10,6% опрошенных туристов. С Калининградом и курортами Балтийского моря в пандемию познакомились 9,6% жителей России.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Дагестане, чаще всего в Дербенте и Махачкале, впервые побывали 8,7% респондентов, в Карелии — 5%, на Алтае — 4,6%, а в Санкт-Петербурге и окрестностях Северной столицы — 4,3%, пишет RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Еще 2,5% впервые побывали в Нижнем Новгороде и области. В пандемию в первый раз приехали в Ставропольский край и курорты Кавказских Минеральных Вод 2,1% россиян.

Татьяна Демина