В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 917 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 7 345 человек. Всего в республике по состоянию на 14 августа провакцинировано 917 775 жителей.

Вторую прививку от COVID-19 из этого числа получил 730 281 человек. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

В республику завезли еще 27 450 доз «Спутника V» и 8 500 доз «Спутника Лайт». Всего, не считая этой партии, в Татарстан пришло свыше 1 млн доз вакцины против COVID-19. Перебоев с их поставками нет, заверил главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Татьяна Демина