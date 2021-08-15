В Татарстане прокуратура добивается восстановления права детей на улучшение жилищных условий

В Татарстане мужчина оформил на себя дом, построенный на средства материнского капитала, в то время как по закону объект индивидуального жилищного строительства должен был быть оформлен в общую долевую собственность всех членов семьи. Таким образом он нарушил права несовершеннолетних детей на улучшение жилищных условий.

Установлено, что после рождения третьего ребенка жительница Арского района получила государственный сертификат на материнский капитал, средства которого в 2011 году направили на строительство дома. Однако после окончания работ ее супруг оформил его только на себя, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Женщина обратилась в прокуратуру. Прокурор в целях защиты жилищных прав детей направил в Арский районный суд иск об определении их долей в праве общей долевой собственности на жилой дом, приобретенный на средства материнского капитала.

В этом году в Набережных Челнах осудили черного риелтора за мошенничество с материнским капиталом. Подсудимый признал вину частично и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему пять с половиной лет отбывания наказания в колонии общего режима.



Татьяна Демина