В Челнах представили нового исполнительного директора татарского драматического театра
Новым исполнительным директором Набережночелнинского государственного татарского драматического театра стал Расим Хафизов. Ранее он занимал должность главы отдела по работе с молодежью исполкома автограда.
На посту исполнительного директора театра Хафизов сменил экс-заместителя руководителя исполкома Менделеевского района Айдара Сафаргалина. Он занимал эту должность с 2020 года.
В конце июля стало известно, что в Набережных Челнах в театре «Мастеровые» ожидается смена главного режиссера. С 2015 года и по сегодняшний день этот пост занимает Денис Хуснияров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым