Новости общества

08:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах представили нового исполнительного директора татарского драматического театра

07:37, 15.08.2021
В Челнах представили нового исполнительного директора татарского драматического театра
Фото: nabchelny.ru

Новым исполнительным директором Набережночелнинского государственного татарского драматического театра стал Расим Хафизов. Ранее он занимал должность главы отдела по работе с молодежью исполкома автограда.

На посту исполнительного директора театра Хафизов сменил экс-заместителя руководителя исполкома Менделеевского района Айдара Сафаргалина. Он занимал эту должность с 2020 года.

В конце июля стало известно, что в Набережных Челнах в театре «Мастеровые» ожидается смена главного режиссера. С 2015 года и по сегодняшний день этот пост занимает Денис Хуснияров.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также