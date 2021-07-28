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В челнинском театре «Мастеровые» сменится главный режиссер

10:28, 28.07.2021
В челнинском театре «Мастеровые» сменится главный режиссер
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в театре «Мастеровые» ожидается смена главного режиссера. С 2015 года и по сегодняшний день этот пост занимает Денис Хуснияров.

Имя нового режиссера пока держат в секрете. «Могу сказать одно, что этот человек никогда не ставил в нашем городе спектакли и ни разу не был здесь»,рассказал «Челнинским известиям» директор театра Армандо Диамантэ.

У Хусниярова 31 августа истекает контракт с «Мастеровыми». На сцене театра он поставил такие спектакли, как «Три сестры», «Варшавская мелодия», «Старший сын», «Пригородная любовь», «Мама», «Старики дураки», «Ревизор», «Карл и Анна» и «Кроличья нора».

Фото: russdramteatr.ru

Напомним, в Челнах продолжается строительство нового здания «Мастеровых». Работы планируется завершить в следующем году, к началу театрального сезона.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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