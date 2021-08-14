«Уфа» одержала первую победу в сезоне, «Нижний Новгород» впервые проиграл в РПЛ

«Уфа» обыграла на выезде «Нижний Новгород» (2:1) в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

В составе уфимской команды по голу забили Гамид Агаларов и Олег Иванов, реализовавший пенальти. «Нижний Новгород» смог ответить лишь точным ударом в исполнении венгерского защитника Акоша Кечкеша.

Лучшим игроком встречи признан вратарь «Уфы» Александр Беленов. Его вклад в победу уфимцев признал и главный тренер Алексей Стукалов.

«В первом тайме мы проиграли много борьбы в верховых единоборствах, нас несколько раз выручил Александр Беленов. Благодаря его уверенной игре мы смогли переломить ход встречи и добиться победы», — сказал тренер уфимского клуба.

Фото: vk.com/fcnn_ru

Эта победа стала для «Уфы» первой в текущем сезоне РПЛ. Ранее уфимцы проиграли столичным ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). С четырьмя очками команда из Башкирии временно поднялась на десятую строчку чемпионата.



Для «Нижнего Новгорода» поражение от «Уфы» стало первой в истории клуба на уровне РПЛ. До этого команда Александра Кержакова дважды одержала победу («Сочи» (1:0) и «Спартак» (2:1) и сыграла вничью с «Уралом» (1:1). В активе нижегородцев осталось семь набранных очков и пятое место в турнирной таблице лиги.

Напомним, текущий сезон РПЛ стал для «Нижнего Новгорода» дебютным в клубной истории.