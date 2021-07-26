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«Нижний Новгород» стартовал в РПЛ с «сухой» победы над «Сочи»

21:18, 26.07.2021
«Нижний Новгород» стартовал в РПЛ с «сухой» победы над «Сочи»
Фото: vk.com/fcnn_ru

«Нижний Новгород» обыграл дома «Сочи» (1:0) в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Единственный мяч в ворота сочинцев отправил Игорь Горбунов, отличившийся на 68-й минуте встречи после передачи Тимура Сулейманова.

Эта победа стала первой в истории «Нижнего Новгорода» в рамках РПЛ. Нижегородцы дебютировали в лиге в нынешнем сезоне. Тренирует команду бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Напомним, в другом матче 1-го тура казанский «Рубин» дома одолел московский «Спартак».

СпортФутбол
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