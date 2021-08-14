Французские спасатели выразили соболезнования в связи катастрофой российского Бе-200 в Турции

Силы гражданской обороны Франции выразили соболезнования в связи с гибелью пяти россиян и троих турок в результате крушения самолета Минобороны России Бе-200 в Турции, который тушил природные пожары.

«Мы разделяем горе российских и турецких коллег, которые потеряли восемь своих товарищей во время борьбы с лесными пожарами в Турции», — говорится в Twitter французских спасателей.

#FeuxDeForêt #Turquie Nous partageons la peine des services de sécurité civile Russes et Turcs qui ont perdu 8 des leurs alors qu'ils faisaient face aux feux de forêt en Turquie. Pensées et soutien de la part de la @SecCivileFrance. pic.twitter.com/q1eAcpvqly — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) August 14, 2021

Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа. В военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ.



Алексей Нечаев