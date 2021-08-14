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Французские спасатели выразили соболезнования в связи катастрофой российского Бе-200 в Турции

20:54, 14.08.2021

Силы гражданской обороны Франции выразили соболезнования в связи с гибелью пяти россиян и троих турок в результате крушения самолета Минобороны России Бе-200 в Турции, который тушил природные пожары.

«Мы разделяем горе российских и турецких коллег, которые потеряли восемь своих товарищей во время борьбы с лесными пожарами в Турции», — говорится в Twitter французских спасателей.

Сегодня в районе Кахраманмараша потерпел крушение пожарный самолет, на его поиски была направлена поисково-спасательная группа. В военном ведомстве подтвердили, что в Турции разбился самолет Минобороны РФ.

Алексей Нечаев
Общество
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