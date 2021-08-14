В Казани проверили сооружения, осуществляющие очистку ливневых стоков

В Казани специалисты Комитета внешнего благоустройства проинспектировали ход работ по обслуживанию очистных сооружений на Сибирском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на объекте очищают резервуары, промывают все элементы, при необходимости производят замену деталей.

Дождевая вода проходит комплексную очистку на этих сооружениях. Вся вода выдерживается в резервуаре, перенаправляется в пескоотделитель, проходит через нефтеловушки, абсорбирование минеральным углем, обработку ультрафиолетом. Затем она уходит в Казанку.

Этот объект сдали в эксплуатацию в 2020 году. Его построили по нацпроекту «Экология».

В Казани на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений на сетях ливневой канализации потратят 15,6 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Алексей Нечаев