В Казани появится мурал по мотивам романа Абсалямова «Белые цветы»

Фото: Илья Репин (архив)

На фасаде одного из казанский зданий появится мурал по мотивам романа татарского писателя и журналиста Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Его создаст испанец Вячеслав Гунин (Sav45).

По словам художника, в своей работе он хочет обратить внимание на важность работы врачей. «Девушка на мурале — это главная героиня романа «Белые цветы», она также медик. И хочется, чтобы люди, которые будут видеть мою работу, также вспоминали о врачах», — рассказал Гунин свою идею.

В ближайшие две недели в Казани над созданием муралов будут работать пять творческих коллективов и райтеров, сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

Фото: Илья Репин (архив)

Всего к Дню Республики на фасадах казанских зданий по улицам Абсалямова и Четаева появятся семь новых муралов. Их нарисуют стрит-арт художники из разных стран в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Рисунки посвятят теме связи поколений. «Кроме того, на один из фасадов будет нанесен портрет одного из известных деятелей культуры Республики Татарстан», — рассказала ранее руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Татьяна Демина