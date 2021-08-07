В Казани появятся семь новых муралов

Фото: Илья Репин (архив)

На фасадах казанских зданий появятся семь новых муралов. Их нарисуют стрит-арт художники из разных стран в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код».

Муралы создадут на фасадах зданий по улицам Абсалямова и Четаева. Перед тем, как художники приступят к воплощению своих идей, казанцы смогут увидеть, как будут выглядеть рисунки. Их эскизы спроецируют на фасады с помощью проектора.

Рисунки посвятят теме связи поколений. С помощью муралов художники интерпретируют события нашего времени. «Кроме того, на один из фасадов будет нанесен портрет одного из известных деятелей культуры Республики Татарстан», — рассказала руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Фото: Илья Репин (архив)

На создание рисунков уйдет чуть больше двух недель. Официальная презентация готовых муралов запланирована на 30 августа, в День Республики, сообщается на сайте Министерства по делам молодежи РТ.

В июне в Казани на территории префектуры «Старый город» появился мурал. Граффити нарисовали на старой трансформаторной подстанции рядом с домом 25 по улице Коротченко.



Татьяна Демина