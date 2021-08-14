В Казани в пятницу произошло 7 ДТП с пострадавшими

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани за пятницу, 13 августа, зарегистрировали 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди — совершено два наезда на пешехода и один на велосипедиста, а также четыре столкновения. В результате 95 аварий причинен материальный ущерб.

За минувшие сутки в городе задержали 11 пьяных водителей и двух автомобилистов, не имеющих водительских прав. В отделы полиции доставили 6 водителей по подозрению в совершении преступлений.

В пятницу удалось пресечь 40 правонарушений со стороны граждан, катающихся на электросамокатах. Об этом сообщило ГИБДД Казани в своем telegram-канале.

Напомним, в четверг, 12 августа, в столице Татарстана произошло шесть аварий с пострадавшими — наезд на пешехода, два наезда на велосипедиста, три столкновения. Еще 69 ДТП привели к материальному ущербу.



Татьяна Демина