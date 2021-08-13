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За вчерашний день в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими

07:58, 13.08.2021
За вчерашний день в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими
Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 12 августа произошло шесть аварий с пострадавшими — наезд на пешехода, два наезда на велосипедиста, три столкновения. Еще 69 аварий привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Задержаны два пьяных водителя и один водитель без прав. Также в отделы полиции доставлены два человека по подозрению в совершении преступлений.

Кроме этого, пресечено 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Вчера сообщалось, что Башкирии в ДТП погиб житель Татарстана.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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