За вчерашний день в Казани произошло шесть аварий с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 12 августа произошло шесть аварий с пострадавшими — наезд на пешехода, два наезда на велосипедиста, три столкновения. Еще 69 аварий привели к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Задержаны два пьяных водителя и один водитель без прав. Также в отделы полиции доставлены два человека по подозрению в совершении преступлений.

Кроме этого, пресечено 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Вчера сообщалось, что Башкирии в ДТП погиб житель Татарстана.

Ольга Плешкова